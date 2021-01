Sky Wi-fi triplica la copertura: ora arriva in 1500 città (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Novità nel settore della telefonia: Sky Wi-fi triplica la copertura, la fibra arriva in 1.500 città grazie ad una partnership con Fastweb Novità dal mondo degli operatori telefonici di rete fissa. Sky è entrata da qualche tempo sul mercato e nelle ultime ore si è registrato un nuovo passo in avanti. Sono state triplicate, infatti, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Novità nel settore della telefonia: Sky Wi-fila, la fibrain 1.500grazie ad una partnership con Fastweb Novità dal mondo degli operatori telefonici di rete fissa. Sky è entrata da qualche tempo sul mercato e nelle ultime ore si è registrato un nuovo passo in avanti. Sono statete, infatti, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sportli26181512 : #Media #Notizie Sky Wifi si espande: ora è in oltre 1.500 città e grandi comuni: Copertura Sky Wifi – A soli sei me… - CalcioFinanza : #Sky Wifi triplica la copertura: ora è in oltre 1.500 città e grandi comuni - digitalsat_it : Triplica la copertura di #SkyWiFi, da oggi in oltre 1500 città e grandi comuni - Primaonline : Al via la partnership tra Sky e Fastweb per la fornitura di connettività. Sky Wifi triplica la copertura sul territ… - HDblog : Sky WiFi triplica la copertura con l'FTTC: disponibile in oltre 1.500 città -