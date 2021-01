Sambenedettese-Padova, insulti razzisti a Shaka Mawuli: la Figc apre inchiesta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come riferisce la Figc attraverso un comunicato ufficiale, il centrocampista ghanese della Sambenedettese Eklu Shaka Mawuli sarebbe stato vittima di insulti a sfondo razziale in occasione della gara di domenica disputata contro il Padova: per tale ragione sarà convocato nei prossimi giorni dalla Procura."Sulla base delle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa da un dirigente della Sambenedettese, il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento sui presunti insulti a sfondo razziale rivolti al calciatore Shaka Mawuli in occasione della gara con il Padova disputata domenica 17 gennaio e valevole per la 19a giornata del Girone B di Serie C. Il calciatore vittima dei presunti ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come riferisce laattraverso un comunicato ufficiale, il centrocampista ghanese dellaEklusarebbe stato vittima dia sfondo razziale in occasione della gara di domenica disputata contro il: per tale ragione sarà convocato nei prossimi giorni dalla Procura."Sulla base delle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa da un dirigente della, il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento sui presuntia sfondo razziale rivolti al calciatorein occasione della gara con ildisputata domenica 17 gennaio e valevole per la 19a giornata del Girone B di Serie C. Il calciatore vittima dei presunti ...

