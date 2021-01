Salemi | Mello | Lorenzini | Capriotti | diamo i voti ai look delle protagoniste del Gf Vip

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un’altra puntata del Gf Vip è andata in scena: vefuori e dentro la casa più spiata d’Italia e. Anche questa settimana vogliamo dare le nostra pagelle aivisti nella casa del Grande Fratello Vip. Le donne presenti fuori e dentro la casa, ogni settimana ci deliziano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Salemi Mello

Un'altra puntata del Gf Vip è andata in scena: vediamo i look delle protagoniste fuori e dentro la casa più spiata d'Italia e diamo i voti.Nella notte Dayane Mello svela un retroscena avvenuto in puntata durante l'ultima nomination e che coinvolge Maria Teresa (VIDEO) ...