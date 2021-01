"Più lo butti giù...". Travaglio e la lunare prima pagina del Fatto su Conte: si auto-umiliano | Guarda (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti oggi parlano di un Giuseppe Conte più debole dopo la fiducia risicata al Senato. Tutti, tranne Marco Travaglio. Stile "ultimo giapponese", il direttore del Fatto quotidiano firma una prima pagina lunare già dal titolone: "Più lo butti giù e più si tira su". Sottinteso: il premier. Abbastanza surreale, visto che nessuno, nemmeno Matteo Renzi che la crisi l'ha innescata, credeva e voleva davvero la sua caduta in aula (tanto è vero che Italia Viva si è astenuta. Se avesse votato contro, l'avvocato sarebbe stato sfiduciato e forse bruciato per sempre). Resta invece un devastante messaggio politico: questo governo è aggrappato a un manipolo di "responsabili" (Travaglio fino a poche settimane fa li avrebbe apostrofati come voltagabbana) e con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti oggi parlano di un Giuseppepiù debole dopo la fiducia risicata al Senato. Tutti, tranne Marco. Stile "ultimo giapponese", il direttore delquotidiano firma unagià dal titolone: "Più logiù e più si tira su". Sottinteso: il premier. Abbastanza surreale, visto che nessuno, nemmeno Matteo Renzi che la crisi l'ha innescata, credeva e voleva davvero la sua caduta in aula (tanto è vero che Italia Viva si è astenuta. Se avesse votato contro, l'avvocato sarebbe stato sfiduciato e forse bruciato per sempre). Resta invece un devastante messaggio politico: questo governo è aggrappato a un manipolo di "responsabili" (fino a poche settimane fa li avrebbe apostrofati come voltagabbana) e con un ...

