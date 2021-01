Notebook 400 euro | i migliori da comprare nel 2021

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Se non volete rinunciare troppo alle prestazioni, ma non potete permettervi di spendere troppo, un portatile 400può essere la risposta alle vostre esigenze. Infatti le prestazioni salgono rispetto ai modelli che costano meno, leggi di più...

xiduglobal : XIDU Tour Pro 2021 con display touch 2K: la nuova versione debutta sotto i 400€ | Coupon Amazon -

Ultime Notizie dalla rete : Notebook 400

Tom's Hardware Italia

Alienware m15 e Alienware m17 non sono molto diversi dai modelli (R3) di generazione precedente nel design e nelle specifiche tecniche, fatta eccezione per un comparto grafico più potente guidato dall ...Come spesso accade, l'annuncio di un chipmaker porta con sé l'arrivo di adeguamenti nelle principali linee dei vari assemblatori: anche Gigabyte non è stata da meno e, mettendo a frutto le nuove GPU N ...