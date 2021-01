Nicole Kidman: la figlia di Lucille Ball difende la scelta di casting per Being the Ricardos (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La figlia di Lucille Ball e Desi Arnaz mette a tacere le polemiche sul casting di Nicole Kidman nel ruolo della madre nel nuovo film di Aaron Sorkin, Being the Ricardos. L'annuncio dell'ingaggio di Nicole Kidman nel ruolo di Lucille Ball nel nuovo progetto di Aaron Sorkin Being the Ricardos ha suscitato vivaci polemiche, prontamente sedate dalla figlia della Ball e di Desi Arnaz, Lucie Arnaz. Being the Ricardos racconterà quanto accaduto durante una settimana di produzione sul set della serie Lucy ed io. La storia del lungometraggio scritto e diretto da Aaron Sorkin inizierà durante un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladie Desi Arnaz mette a tacere le polemiche suldinel ruolo della madre nel nuovo film di Aaron Sorkin,the. L'annuncio dell'ingaggio dinel ruolo dinel nuovo progetto di Aaron Sorkintheha suscitato vivaci polemiche, prontamente sedate dalladellae di Desi Arnaz, Lucie Arnaz.theracconterà quanto accaduto durante una settimana di produzione sul set della serie Lucy ed io. La storia del lungometraggio scritto e diretto da Aaron Sorkin inizierà durante un ...

