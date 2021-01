Mscherine FFP2 obbligatorie in Germania e Austria La stretta | lockdown prorogati

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mascherinein. Stato e Regioni si sono accordati su un inasprimento delle misure anti-Covid: si dovranno usare soltanto le mascherineo mediche, nei negozi come a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. Lo scrive l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Il Paese, inoltre, ha deciso che estenderà fino al 14 febbraio ilper contenere la diffusione del virus. Secondo gli ultimi dati diffusi sall’Istituto Robert Koch, laha superato i 2 milioni di contagi con circa 48mila morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite dopo aver contratto il Covid sono più di 1,7 milioni. Anche in, dal 25 gennaio, entrerà in vigore l’obbligo di l’uso di mascherinenei negozi e ...