Morti da smog, Bergamo e Brescia prime in tutta Europa

Brescia, 21 gennaio 2021 - Brescia e Bergamo hanno il tasso di mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa. Tra l'altro, le due città sono state anche le più colpite dal Covid - 19 ...

