Mazara, dopo il sequestro in Libia la beffa della multa: 2.000 euro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Capitaneria contesta all'Antartide di non avere comunicato tre giorni del fermo biologico del 2019. L'armatore: "Ci hanno ribato la strumentazione durante il sequestro" Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Capitaneria contesta all'Antartide di non avere comunicato tre giorni del fermo biologico del 2019. L'armatore: "Ci hanno ribato la strumentazione durante il

cronaca_news : Mazara, dopo il sequestro in Libia la beffa della multa: 2.000 euro - rep_palermo : Mazara, dopo il sequestro in Libia la beffa della multa: 2.000 euro [aggiornamento delle 20:39] - ViteAnto : RT @LiveSicilia: Dopo il sequestro, la beffa: Mazara, multa per il peschereccio liberato - MazaraNews : Multa dopo il sequestro in Libia: che beffa per il motopesca di Mazara - Silvergio2377 : RT @LiveSicilia: Dopo il sequestro, la beffa: Mazara, multa per il peschereccio liberato -