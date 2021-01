Lazio, Luis Alberto: "Sto bene, presto torno a lottare" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA - Solo uno stop improvviso ferma il momento magico di Luis Alberto . Così ha voluto il destino: ieri, in serata, attacco acuto di appendicite e operazione chirurgica in clinica Paideia. Attimi di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA - Solo uno stop improvviso ferma il momento magico di. Così ha voluto il destino: ieri, in serata, attacco acuto di appendicite e operazione chirurgica in clinica Paideia. Attimi di ...

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - DiMarzio : #Lazio, #LuisAlberto operato di appendicite: salterà le prossime due partite - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Luis Alberto operato d'urgenza per appendicite: starà fuori almeno 10 giorni ? - IoNascoQui : VERSO LAZIO - PARMA DI COPPA ITALIA: LA RIFINITURA DI OGGI FARA' CHIAREZZA SULLE SCELTE DI INZAGHI, CONSIDERANDO LE… - BombeDiVlad : ??? #Lazio, #LuisAlberto rassicura i tifosi ?? Le parole dello spagnolo #LeBombeDiVlad #LBDV #News -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Luis Lazio choc, l'emergenza è doppia: Luis Alberto si opera, Luiz Felipe stagione finita Il Messaggero Social, Luis Alberto: “Grazie a tutti per i messaggi. Presto mi rivedrete in campo”

Leggi anche:Luis Alberto operato d’urgenza di appendicite: a rischio il big match con l’AtalantaLUIS ALBERTO LAZIO – Luis Alberto è stato ricoverato e operato di urgenza in Paideia nella serata di ier ...

Social, Luis Alberto: “Grazie a tutti per i messaggi. Presto mi rivedrete in campo” (FOTO)

Leggi anche:Luis Alberto operato d’urgenza di appendicite: a rischio il big match con l’AtalantaLUIS ALBERTO LAZIO – Luis Alberto è stato ricoverato e operato di urgenza in Paideia nella serata di ier ...

Leggi anche:Luis Alberto operato d’urgenza di appendicite: a rischio il big match con l’AtalantaLUIS ALBERTO LAZIO – Luis Alberto è stato ricoverato e operato di urgenza in Paideia nella serata di ier ...Leggi anche:Luis Alberto operato d’urgenza di appendicite: a rischio il big match con l’AtalantaLUIS ALBERTO LAZIO – Luis Alberto è stato ricoverato e operato di urgenza in Paideia nella serata di ier ...