“Io picchiato e preso a calci”. Tommaso Zorzi choc: racconta tutto, con chi è successo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Negli ultimi tempi all’interno della Casa del GF Vip, i vipponi si sono fatti delle confidenze piuttosto crude sulle tante storie d’amore avute nella loro vita. Ci ha pensato Dayane Mello, la bella Rosalinda Cannavò e adesso è arrivato il turno di Tommaso Zorzi. Tommy ieri si è sbottonato totalmente nella Casa di Cinecittà, confessando ai suoi coinquilini certi aneddoti appartenenti alle sue storie d’amore; partendo dal primo fidanzatino e arrivando a quella che è stata una storia piuttosto cruenta. Ecco tutti i particolari. (Continua dopo le foto) “Sono stato un anno con un ragazzo italiano conosciuto in Scozia, è stato il mio primo amore” – ha raccontato Tommaso Zorzi ai suoi coinquilini – “Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e andavo in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Negli ultimi tempi all’interno della Casa del GF Vip, i vipponi si sono fatti delle confidenze piuttosto crude sulle tante storie d’amore avute nella loro vita. Ci ha pensato Dayane Mello, la bella Rosalinda Cannavò e adesso è arrivato il turno di. Tommy ieri si è sbottonato totalmente nella Casa di Cinecittà, confessando ai suoi coinquilini certi aneddoti appartenenti alle sue storie d’amore; partendo dal primo fidanzatino e arrivando a quella che è stata una storia piuttosto cruenta. Ecco tutti i particolari. (Continua dopo le foto) “Sono stato un anno con un ragazzo italiano conosciuto in Scozia, è stato il mio primo amore” – hatoai suoi coinquilini – “Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e andavo in ...

