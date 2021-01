Inauguration Day 2021 La transizione è avvenuta | anche su Twitter

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giorno è arrivato. Joe Biden ha prestato giuramento diventando ufficialmente il 46° presidente degli Stati Uniti. Contemporaneamente, tutti gli account social,compreso, passeranno in mano al nuovo presidente e al suo staff. Quello del passaggio di consegne è un momento molto delicato per le nuove piattaforme e l’attenzione che è stata riservata al rapporto tra politica e social si ritrovanella decisione, da parte di, di rendere pubblico il funzionamento tecnico e le tempistiche del trasferimento dell’account, causandoqualche polemica. Innanzitutto, sebbene per noi sia un po’ diverso, vanno identificati gli account oggetto del passaggio. Da una parte, gli account prettamente istituzionali, come @WhiteHouse e @PressSec; dall’altra, gli account che rappresentano i leader che approfittano ...