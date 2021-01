(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le modifiche riguardano anche la parte sugli aspetti etici, completamente riscritta dopo le polemiche seguite alla prima versione. "Tutelare la dignità di tutti, in base alle condizioni cliniche, non alle probabilità di sopravvivenza"

Piu_Europa : Mancano le riforme necessarie a rendere effettivi e produttivi gli investimenti immaginati dalla bozza del Recovery… - StraNotizie : Bozza del nuovo piano pandemico: salta la comparazione tra pazienti - PonytaEle : ??? anticamera x vaccinazione obbligatoria (non si parla di CURE o che vaccini mRna siano sperimentali) e lockdown p… - CardelliAc : RT @Ada33578129: @mariamacina Sì parla della bozza del.Recovery Plant. ... - PonytaEle : 'vaccini sono 'misure preventive più efficaci, con un rapporto rischi/benefici particolarmente positivo, ed hanno u… -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza del

L'Egitto ha accolto con favore i risultati di una serie di riunioni delle parti libiche a Hurghada, dove è stata trovata un'intesa per ...Questo non è accettabile eticamente". Il presidente e i due membri del Comitato di bioetica ricordano che il fondamento delle azioni per la salute dei cittadini sono "giustizia, equità, non ...