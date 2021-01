Ufficiale – Milan | ecco Mandzukic Indosserà la maglia numero 9

Leggi su itasportpress

(Di martedì 19 gennaio 2021) "ACcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžuki?. L'attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva.Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžuki? ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell'estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL Wolfsburg (60 presenze e 20 reti) e poi al Bayern Monaco (88 gare e 48 gol). Nel 2014/15 con l’Atletico Madrid, ha realizzato 20 reti in 43 partite, prima di trasferirsi alla Juventus con cui ha collezionato 162 presenze e 44 gol. Nel gennaio 2020 è passato all'Al-Duhail, con cui ha giocato 7 gare segnando 1 gol.Mandžuki? ha vinto 24 trofei con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 ...