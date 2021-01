Serie B | pari tra Vicenza e Chievo

Leggi su itasportpress

(Di martedì 19 gennaio 2021) Recupero serale allo stadio Romeo Menti divalevole per l’ 8a giornata del campionato diBKT rinviata a novembre causa Covid 19. In campo i biancorossi affrontano ilVerona, ex squadra dell’attuale tecnico Mimmo Di Carlo. I locali scendono in campo con l’ennesimo cambio di modulo giocando con un 4-3-3 e schierando il gambiano Jallow dal primo minuto e un altro ex della gara Meggiorini. Aglietti risponde con un 4-2-3-1. La partita entra subito nel vivo e Jallow e Gori impegnano subito l’estremo difensore clivense Semper. Al 39? il primo giallo della gara per il vicentino Bruscagin e al 44? giallo per Palmiero del. All’ultimo minuto dei primi 45? Gori batte Semper per il vantaggio berico. Nel secondo tempo gli ospiti si fanno piu’ offensivi per cercare il pareggio; al 18? esce Giaccherini ...