Salvini ai senatori a vita: “Che coraggio avete a votare la fiducia”. Poi la provocazione: bagarre in Senato, Casellati lo richiama – Video (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ragazzi Senatori a vita, che coraggio avete a votare la fiducia“. Si è rivolto così Matteo Salvini, nel corso del suo intervento a Palazzo Madama poco prima del voto di fiducia al governo, ai Senatori a vita presenti in Aula. Il leader della Lega, poco prima, aveva ricordato alcune parole scritte da Beppe Grillo, nel 2012, estrapolandole dal contesto e privandole dal significato che il fondatore del M5s aveva dato loro. E cioè: “I Senatori a vita non muoiono mai, o almeno muoiono troppo tardi”. Nel post di nove anni fa, Grillo spiegava le ragioni della sua contrarietà alle nuove nomine di Senatori a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ragazzi, chela“. Si è rivolto così Matteo, nel corso del suo intervento a Palazzo Madama poco prima del voto dial governo, aipresenti in Aula. Il leader della Lega, poco prima, aveva ricordato alcune parole scritte da Beppe Grillo, nel 2012, estrapolandole dal contesto e privandole dal significato che il fondatore del M5s aveva dato loro. E cioè: “Inon muoiono mai, o almeno muoiono troppo tardi”. Nel post di nove anni fa, Grillo spiegava le ragioni della sua contrarietà alle nuove nomine dia ...

