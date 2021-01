Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 19ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 19ª Giornata (22-24 gennaio 2021) Venerdì 22 gennaio Ore 20.45, BENEVENTO-TORINO (SKY) Sabato 23 gennaio Ore 15.00, ROMA-SPEZIA (SKY) Ore 18.00, MILAN-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, UDINESE-INTER (SKY) Ore 20.45, FIORENTINA-CROTONE (DAZN) Domenica 24 gennaio Ore 12.30, JUVENTUS-CROTONE (DAZN) Ore 15.00, GENOA-CAGLIARI (DAZN) Ore 15.00, VERONA-NAPOLI (SKY) Ore 18.00, LAZIO-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, PARMA-SAMPDORIA (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 19ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 19ª Giornata (22-24 gennaio) Venerdì 22 gennaio Ore 20.45, BENEVENTO-TORINO (SKY) Sabato 23 gennaio Ore 15.00, ROMA-SPEZIA (SKY) Ore 18.00, MILAN-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, UDINESE-INTER (SKY) Ore 20.45, FIORENTINA-CROTONE (DAZN) Domenica 24 gennaio Ore 12.30, JUVENTUS-CROTONE (DAZN) Ore 15.00, GENOA-CAGLIARI (DAZN) Ore 15.00, VERONA-NAPOLI (SKY) Ore 18.00, LAZIO-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, PARMA-SAMPDORIA (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno I diffidati di Udinese-Atalanta: se ammoniti, salteranno il prossimo turno Goal.com Rafa Nadal giocherà il torneo di Rotterdam

Il maiorchino sarà la stella di un'edizione intrigante nonostante la confermata assenza di pubblico. Al via anche Medvedev, Wawrinka, Rublev e Jannik Sinner ...

Mondiale per club: sorteggiato il calendario

Manca solo la regina del continente sudamericano, ossia la vincente della Coppa Libertadores (i brasiliani di Palmeiras e Santos si troveranno di fronte il 30 prossimo al Maracana di Rio de Jaineiro), ...

