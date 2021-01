Perché Mosca vuole Navalny in carcere (Di martedì 19 gennaio 2021) Arrestato due giorni fa al suo ritorno in Russia dopo 5 mesi di cura a Berlino, Alexei Navalny è stato trasferito al carcere federale di Matrosskaya Tishina. Dice di non aver subito “pressioni fisiche o morali” e di essere in buone condizioni, ma resta in stato di detenzione. Il carcere è arrivato dopo l’avvelenamento, subito la scorsa estate – mentre si trovava in Siberia per la campagna elettorale – con tutte le evidenze che danno i servizi segreti russi, e dunque il Cremlino, tra i mandanti della killing mission fallita con cui eliminare il più famoso degli oppositori al controllo di Vladimir Putin e la sua corte sul potere in Russia. Era ricercato dal 29 dicembre 2020 per ripetute violazioni delle condizioni imposte a seguito di una condanna per appropriazione indebita, per la quale ha ricevuto una pena sospesa. Inoltre è sotto ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Arrestato due giorni fa al suo ritorno in Russia dopo 5 mesi di cura a Berlino, Alexeiè stato trasferito alfederale di Matrosskaya Tishina. Dice di non aver subito “pressioni fisiche o morali” e di essere in buone condizioni, ma resta in stato di detenzione. Ilè arrivato dopo l’avvelenamento, subito la scorsa estate – mentre si trovava in Siberia per la campagna elettorale – con tutte le evidenze che danno i servizi segreti russi, e dunque il Cremlino, tra i mandanti della killing mission fallita con cui eliminare il più famoso degli oppositori al controllo di Vladimir Putin e la sua corte sul potere in Russia. Era ricercato dal 29 dicembre 2020 per ripetute violazioni delle condizioni imposte a seguito di una condanna per appropriazione indebita, per la quale ha ricevuto una pena sospesa. Inoltre è sotto ...

MattiaBBagnoli : 'Sono qui e sono felice. Perché questa è casa mia. Tutti mi chiedono se ho paura. No, non ho paura. Perché so di av… - NicolaPorro : “Democrazia controllata”: quella di Mosca, di fatto in mano allo “zar”, come la nostra, dove votare è vietato perch… - Mosca_Bianca1 : RT @aleloves_lou: Chi manterrà dei rapporti incredibili e veri pure fuori dal GF? E perché proprio loro 4 solamente? #tzvip - Mosca_Bianca1 : RT @serperuta: Ma Tommaso è andato a dormire in Orange perché nella sua testa aveva litigato con Francesco e al posto di Elisabetta ha dett… - Mosca_Bianca1 : RT @magicawaitsforu: Tommaso: stanotte ero incazzato con Francesco. Croccantino: ma perché ti ha difeso si è messo contro la Elia per te.… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Mosca Russia, l’oppositore Navalny sfida Putin: «Tornerò a Mosca» Corriere della Sera