Palermo, Mirri risponde a 'La Partita sul 13': confronto con giornalisti e tifosi, invia la tua domanda

Dario Mirri risponde. In una fase estremamente complessa del percorso del nuovo Palermo targato Hera Hora, il presidente del club rosanero ed azionista di maggioranza della società controllante decide di provare a chiarire in prima persona dubbi, incognite e perplessità da parte dei tifosi tramite un confronto con gli operatori specializzati dell'informazione. Una prima parte di stagione, seppur fortemente condizionata da infortuni ed incubo Covid-19, oggettivamente deludente con la squadra rosanero protagonista di un campionato fin qui nettamente al di sotto delle aspettative. Rendimento altalenante, limiti strutturali e lacune trasversali emerse inesorabilmente sul rettangolo verde per una compagini che attualmente occupa il nono posto nella classifica del Girone C della Lega Pro, a distanza ...

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "La Serie C non è facile, ma c’è un saggio progetto economico e sportivo" ...

Ghirelli: "Palermo, saggio progetto. Tacopina? Al Sud si può investire"

Palermo e Catania nelle parole di Francesco Ghirelli: il rieletto presidente della Lega Pro ha concesso una intervista ai colleghi del Giornale di Sicilia analizzando la situazione dei ...

