Ninja Gaiden open world su PS5 e Xbox Series X/S? Team Ninja ha deciso come sfruttare la next gen (Di martedì 19 gennaio 2021) PS5 e Xbox Series X/S sono ora disponibili al pubblico da due mesi e, sebbene siano andate esaurite in pochissimo tempo, ciò non ha impedito ai fortunati possessori di immaginare il tipo di giochi che potranno per giocare sui nuovi sistemi. Allo stesso modo, studi di sviluppo come Team Ninja hanno visualizzato il tipo di esperienze che possono creare sui nuovi sistemi e in una recente intervista, il director del franchise di Nioh, Fumihiko Yasuda ha rivelato il suo interesse nella creazione di un nuovissimo gioco open world con la potenza di queste nuove console. "Stiamo pubblicando Nioh 2 Complete Edition su PS5, quindi abbiamo avuto il tempo di lavorare con l'hardware più recente e, dopo aver avuto la possibilità di sviluppare un titolo per la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021) PS5 eX/S sono ora disponibili al pubblico da due mesi e, sebbene siano andate esaurite in pochissimo tempo, ciò non ha impedito ai fortunati possessori di immaginare il tipo di giochi che potranno per giocare sui nuovi sistemi. Allo stesso modo, studi di sviluppohanno visualizzato il tipo di esperienze che possono creare sui nuovi sistemi e in una recente intervista, il director del franchise di Nioh, Fumihiko Yasuda ha rivelato il suo interesse nella creazione di un nuovissimo giococon la potenza di queste nuove console. "Stiamo pubblicando Nioh 2 Complete Edition su PS5, quindi abbiamo avuto il tempo di lavorare con l'hardware più recente e, dopo aver avuto la possibilità di sviluppare un titolo per la ...

Eurogamer_it : #NinjaGaiden open world su #PS5 e #XboxSeriesX? Team Ninja vuole sfruttare la next gen. - hynerdit : #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy Tomonobu Itag… - GamingTalker : Nioh, la storia della serie è arrivata alla fine: nessun piano per un lancio su Xbox e nemmeno un nuovo gioco di Ni… - HDblog : RT @HDblog: Itagaki, creatore di Dead or Alive, torna con un nuovo studio dopo l'addio al Team Ninja - Console_Tribe : Il creatore di Ninja Gaiden e Dead or Alive fonda un nuovo studio - -

Ultime Notizie dalla rete : Ninja Gaiden Ninja Gaiden 4, "aspettatevi un annuncio nel prossimo futuro" Spaziogames.it Ninja Gaiden open world su PS5 e Xbox Series X/S? Team Ninja ha deciso come sfruttare la next gen

Team Ninja vuole sfruttare l'hardware di PS5 e Xbox Series X/S per un nuovo gioco: un probabile Ninja Gaiden open world?

Team Ninja is hoping for a new Ninja Gaiden game

Team Ninja is hoping for a new Ninja Gaiden game But the director of the series wants to make one by Liam Croft 54 ??minutes ago It feels ...

Team Ninja vuole sfruttare l'hardware di PS5 e Xbox Series X/S per un nuovo gioco: un probabile Ninja Gaiden open world?Team Ninja is hoping for a new Ninja Gaiden game But the director of the series wants to make one by Liam Croft 54 ??minutes ago It feels ...