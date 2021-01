Milan (quasi) campione d’inverno e con un “cattivo” in più (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Milan ieri ha ottenuto un successo importante sul campo del Cagliari ed è ora (quasi) campione d’inverno. Intanto arriva Mandzukic Il Milan prosegue la propria incessante marcia sbancando anche l’insidioso campo di Cagliari grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic, il leader, il veterano il “cattivo”. FATTORE IBRA – Proprio lo spirito battagliero e mai domo dello svedese è stato il fattore aggiunto del Milan di questa stagione che però ha dovuto trovare spesso “modi alternativi” nelle 15 gare in cui Ibrahimovic non è stato a disposizione. Un’assenza che da oggi forse il Milan non patirà (quasi) più grazie all’arrivo di Mario Mandzukic. PAURA – Il nuovo numero 9 rossonero è stato battezzato proprio dallo stesso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilieri ha ottenuto un successo importante sul campo del Cagliari ed è ora (. Intanto arriva Mandzukic Ilprosegue la propria incessante marcia sbancando anche l’insidioso campo di Cagliari grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic, il leader, il veterano il “”. FATTORE IBRA – Proprio lo spirito battagliero e mai domo dello svedese è stato il fattore aggiunto deldi questa stagione che però ha dovuto trovare spesso “modi alternativi” nelle 15 gare in cui Ibrahimovic non è stato a disposizione. Un’assenza che da oggi forse ilnon patirà () più grazie all’arrivo di Mario Mandzukic. PAURA – Il nuovo numero 9 rossonero è stato battezzato proprio dallo stesso ...

