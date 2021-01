Le storie vere di SanPa, Giorgia di Sassuolo: è stata la mia famiglia, non so come spiegare, io lì sono rinata (Di martedì 19 gennaio 2021) Giorgia è giovanissima, ha solo 20 anni ma ha già vissuto più vite, con lei ascoltiamo una delle testimonianze che ci stanno pervenendo dalla ‘nuova’ San Patrignano. La sua voce è bella, coinvolgente e piena di energia, a tratti emozionata. Ciao Giorgia, come mai ci hai contattato?Volevo raccontarvi le luci di SanPa. Mi sembra una cosa giusta perché chi non c’è stato, chi non l’ha passato, non sa fino in fondo che cos’è quel posto e non riesce neanche a farsi una vaga idea. Perché lì ci metti tanti sentimenti e chi viene a visitarlo un giorno, una settimana, non entra del tutto.Quando sei entrata?Io sono entrata nel 2015, ad Agosto, sono stata lì circa 5 anni e nel 2020 a Giugno sono uscita definitivamente. Entrai molto giovane, avevo 14 anni, ero ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)è giovanissima, ha solo 20 anni ma ha già vissuto più vite, con lei ascoltiamo una delle testimonianze che ci stanno pervenendo dalla ‘nuova’ San Patrignano. La sua voce è bella, coinvolgente e piena di energia, a tratti emozionata. Ciaomai ci hai contattato?Volevo raccontarvi le luci di. Mi sembra una cosa giusta perché chi non c’è stato, chi non l’ha passato, non sa fino in fondo che cos’è quel posto e non riesce neanche a farsi una vaga idea. Perché lì ci metti tanti sentimenti e chi viene a visitarlo un giorno, una settimana, non entra del tutto.Quando sei entrata?Ioentrata nel 2015, ad Agosto,lì circa 5 anni e nel 2020 a Giugnouscita definitivamente. Entrai molto giovane, avevo 14 anni, ero ...

