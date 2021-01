Governo, Prodi: “Avanti con Conte, i numeri cresceranno” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Non e’ il momento della rottura, e’ il momento della continuita’. E ogni alternativa a Conte ci metterebbe in una condizione di difficolta’”. Romano Prodi crede e scommette sulla necessita’ della continuita’ del governo guidato da Giuseppe Conte e in una lunga intervista ad ‘Avvenire’ azzarda una previsione nel giorno del voto di Palazzo Madama: “I numeri saranno risicati, ma ci saranno. Poi potranno anche crescere. Non cresceranno pero’ mediando, ma solo correndo in avanti”. Prodi poi ‘bacchetta’ Renzi. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Non e’ il momento della rottura, e’ il momento della continuita’. E ogni alternativa a Conte ci metterebbe in una condizione di difficolta’”. Romano Prodi crede e scommette sulla necessita’ della continuita’ del governo guidato da Giuseppe Conte e in una lunga intervista ad ‘Avvenire’ azzarda una previsione nel giorno del voto di Palazzo Madama: “I numeri saranno risicati, ma ci saranno. Poi potranno anche crescere. Non cresceranno pero’ mediando, ma solo correndo in avanti”. Prodi poi ‘bacchetta’ Renzi.

