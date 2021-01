Governo: Bonafede, 'numeri dimostrano che non c'è maggioranza alternativa' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "E' un risultato importante. Da domani mattina si torna subito al lavoro con il dl Ristori. I cittadini vogliono vedere la politica dentro le istituzioni che lavora, non che vive su Marte. I numeri dimostrano che non c'è una maggioranza alternativa" Lo dice il ministro Alfonso Bonafede. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "E' un risultato importante. Da domani mattina si torna subito al lavoro con il dl Ristori. I cittadini vogliono vedere la politica dentro le istituzioni che lavora, non che vive su Marte. Iche non c'è una" Lo dice il ministro Alfonso

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "E' un risultato importante. Da domani mattina si torna subito al lavoro con il dl Ristori. I cittadini vogliono vedere la politica dentro le istituzioni che lavora, non ch ...

Solo 156 voti al Senato: il governo ora è sotto scacco

Con 156 voti a favore, 140 contrari e 16 tra astenuti e varie, il governo Conte si vede confermare la fiducia dal Senato. Ma non c’è nulla da festeggiare: l’esecutivo non ha la maggioranza assoluta ed ...

Con 156 voti a favore, 140 contrari e 16 tra astenuti e varie, il governo Conte si vede confermare la fiducia dal Senato. Ma non c'è nulla da festeggiare: l'esecutivo non ha la maggioranza assoluta ed ...