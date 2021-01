Gioco d’azzardo in Toscana: quasi 4 milioni e 200 mila euro per le azioni di contrasto (Di martedì 19 gennaio 2021) azioni di coordinamento, supervisione e supporto tecnico-amministrativo-contabile, per la completa attuazione degli interventi contenuti nella “Programmazione regionale delle attività 2019- 2021 per il contrasto al Gioco d’azzardo”, fanno parte di uno schema di Accordo di collaborazione tra Regione e Anci Toscana, approvato di recente dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla sanità Simone Bezzini. Per la realizzazione di queste attività sono previsti, nel triennio indicato, quasi 4 milioni e 200 mila euro, che saranno erogati, tramite Anci Toscana, ai soggetti attuatori delle azioni di prevenzione sul Gioco d’azzardo, messe in atto sul nostro ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 19 gennaio 2021)di coordinamento, supervisione e supporto tecnico-amministrativo-contabile, per la completa attuazione degli interventi contenuti nella “Programmazione regionale delle attività 2019- 2021 per ilal”, fanno parte di uno schema di Accordo di collaborazione tra Regione e Anci, approvato di recente dalla Giunta, su proposta dell’assessore alla sanità Simone Bezzini. Per la realizzazione di queste attività sono previsti, nel triennio indicato,e 200, che saranno erogati, tramite Anci, ai soggetti attuatori delledi prevenzione sul, messe in atto sul nostro ...

