Germania, migliora più del previsto l’indice ZEW sul sentiment economico (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – migliora più del previsto, nel mese di gennaio, l’indice ZEW tedesco, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. l’indice ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, è salito a 61,8 punti dai 55 di dicembre. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle attese degli analisti che stimavano un rialzo più conteuto, ovvero fino a 60 punti. Sostanzialmente stabili, invece, le aspettative sulle condizioni attuali, a -66,4 punti da -66,5. Anche questo caso il dato è migliore del consensus (-68,5 punti). Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) –più del, nel mese di gennaio,ZEW tedesco, che sintetizza ildelle imprese sulle condizioni economiche future.ZEW, indicatore anticipatore deldell’economia nei prossimi mesi, è salito a 61,8 punti dai 55 di dicembre. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è superiore alle attese degli analisti che stimavano un rialzo più conteuto, ovvero fino a 60 punti. Sostanzialmente stabili, invece, le aspettative sulle condizioni attuali, a -66,4 punti da -66,5. Anche questo caso il dato è migliore del consensus (-68,5 punti).

