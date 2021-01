Fiducia, Conte si ferma a 153 Ma con i senatori a vita e due FI (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo, al Senato chiusa la votazione. Ma scoppia il caso Ciampolillo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo, al Senato chiusa la votazione. Ma scoppia il caso Ciampolillo Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : In diretta dalla Camera, voto di fiducia al governo Conte: l'intervento di Riccardo Molinari per la Lega.… - you_trend : ?? #BREAKING Secondo il nostro conteggio, #Conte ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza relativa Senator… - Nerot45888119 : RT @RadioSavana: Senato, Maria Rosaria Rossi di Forza Italia ha votato la fiducia a Conte. - Vtwenty4 : ?? VOTO CHIAVE Fiducia a Conte, il senatore Christian Eriksen di 'Non Funzionale' vota NO. -