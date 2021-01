“È arrivato il momento”. Clamorosa retromarcia del marito di Stefania Orlando: non può più vederla in quel modo (Di martedì 19 gennaio 2021) La puntata del 18 gennaio del ‘Grande Fratello Vip’ è stata davvero molto sentita da parte dei concorrenti. Oltre all’eliminazione di Cecilia Capriotti, uno dei momenti più attesi è stato quello riguardante la comunicazione di Alfonso Signorini sul presunto prolungamento del reality show. Il conduttore televisivo ha confidato ai vipponi che effettivamente la chiusura della trasmissione non avverrà più l’8 febbraio, senza però precisare con esattezza la data finale. Anche se ha fornito indizi. Sicuramente non si andrà oltre la fine del mese di febbraio. In tanti hanno reagito male a questa notizia: Tommaso Zorzi si è mostrato molto triste e lacrime sono scese copiose sul volto di Rosalinda Cannavò, consolata da Maria Teresa Ruta. Ma è stata Stefania Orlando a rispondere nel peggiore dei modi, infatti ha tentato di abbandonare la Casa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) La puntata del 18 gennaio del ‘Grande Fratello Vip’ è stata davvero molto sentita da parte dei concorrenti. Oltre all’eliminazione di Cecilia Capriotti, uno dei momenti più attesi è statolo riguardante la comunicazione di Alfonso Signorini sul presunto prolungamento del reality show. Il conduttore televisivo ha confidato ai vipponi che effettivamente la chiusura della trasmissione non avverrà più l’8 febbraio, senza però precisare con esattezza la data finale. Anche se ha fornito indizi. Sicuramente non si andrà oltre la fine del mese di febbraio. In tanti hanno reagito male a questa notizia: Tommaso Zorzi si è mostrato molto triste e lacrime sono scese copiose sul volto di Rosalinda Cannavò, consolata da Maria Teresa Ruta. Ma è stataa rispondere nel peggiore dei modi, infatti ha tentato di abbandonare la Casa ...

ItaliaViva : Noi abbiamo chiesto un cambio di programma e Conte ha risposto con un cambio di maggioranza. Credo che è arrivato i… - AmiciUfficiale : È arrivato il momento per Giulia di dare il tutto per tutto per riconfermare la maglia di #Amici20 e lo fa con un p… - StefaniaLiga : RT @silviaalivolsi: ALBA ?? È ARRIVATO IL TUO MOMENTO, DEVI PARLARE CON TOMMASO STEFANIA E CROCC E FALLI USCIRE DA QUEL CIRCO VAI AMA CREDO… - miridifi : RT @renaissancevirg: forse è arrivato il momento di toglierci l'ultimo sassolino? visto che signorin1?? e company elogiano il successone ol… - fabrizi02102414 : RT @renaissancevirg: forse è arrivato il momento di toglierci l'ultimo sassolino? visto che signorin1?? e company elogiano il successone ol… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivato momento Ghirelli: «È arrivato il momento di introdurre il Var anche in serie C» La Gazzetta di Mantova Auto elettriche, arrivano le batterie cariche in 5 minuti

Auto elettriche, arrivano le batterie cariche in 5 minuti: ecco l'incredibile risultato di un'azienda israeliana.

Jeep Renegade, arriva la 80th Anniversary

I festeggiamenti per gli 80 anni del marchio Jeep cominciano con l'arrivo della Renegade 80th Anniversary. Si tratta di una serie speciale che celebra la storia del marchio nato nel 1941 e che sarà po ...

Auto elettriche, arrivano le batterie cariche in 5 minuti: ecco l'incredibile risultato di un'azienda israeliana.I festeggiamenti per gli 80 anni del marchio Jeep cominciano con l'arrivo della Renegade 80th Anniversary. Si tratta di una serie speciale che celebra la storia del marchio nato nel 1941 e che sarà po ...