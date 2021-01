Dopo Dino Viola toccò a donna Flora: è stata la prima donna a guidare un club di Serie A (Di martedì 19 gennaio 2021) Per più di undici anni era stata la First Lady della Roma, una presenza discreta ma sempre accanto al marito Dino. I tifosi avevano imparato ad apprezzare da subito il suo sorriso, un mix di passione ed equilibrio, in tribuna durante le partite. Il 19 gennaio del 1991, esattamente trent’anni fa, per un male incurabile Viola se ne andava da questo mondo, inevitabilmente a succedergli fu la moglie Flora Maceda. La prima donna presidente di un club di Serie A. Settant’anni, tre figli che non avevano voglia di continuare sulla strada scelta nel 1979 dal padre, donna Flora si prese la società sulle spalle e la traghettò con orgoglio fino alla chiusura della stagione. In campionato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Per più di undici anni erala First Lady della Roma, una presenza discreta ma sempre accanto al marito. I tifosi avevano imparato ad apprezzare da subito il suo sorriso, un mix di passione ed equilibrio, in tribuna durante le partite. Il 19 gennaio del 1991, esattamente trent’anni fa, per un male incurabilese ne andava da questo mondo, inevitabilmente a succedergli fu la moglieMaceda. Lapresidente di undiA. Settant’anni, tre figli che non avevano voglia di continuare sulla strada scelta nel 1979 dal padre,si prese la società sulle spalle e la traghettò con orgoglio fino alla chiusura della stagione. In campionato la ...

