Conte deve salire al Quirinale | altrimenti Renzi | la profezia | governo al capolinea Cosa vuol dire se prende meno di 161 voti in Senato

Il premier Giuseppe Conte attaccato alla poltrona? Lo pensano tanti italiani, dentro e fuori il Parlamento, ma lo dice soprattutto anche Matteo Renzi. Il discorso alla Camera ha allargato la distanza tra la maggioranza e Italia Viva, e oggi si vota al Senato, dopo la situazione dei numeri è molto più in bilico. "La politica è fatta di gesti e sfumature - spiega il leader di IV a Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4-. Noi abbiamo scelto di dire no alla fiducia astenendoci, se non hai la fiducia non puoi non andare al Quirinale, se Conte con meno di 161 voti va avanti, dimostra di essere attaccato alla poltrona". Considerando che secondo radio-crisi l'asticella è fissata da Conte tra i 151 e i 156 voti favorevoli, ...

