Ci sono problemi di rete TIM oggi 19 gennaio? Connessione non funziona al top (Di martedì 19 gennaio 2021) Quest'oggi martedì 19 gennaio si sta caratterizzando per alcuni problemi di rete TIM. La Connessione dell'operatore mobile non funziona a dovere in alcune sone d'Italia e le difficoltà di navigazione per svariati utenti sono pales. Per fortuna non si tratta di un vero e proprio down, visto che altre tipologie di servizi sono invece garantite. Mentre le semplici chiamate, anche l'invio di comuni SMS non stanno subendo difficoltà, è la qualità della Connessione di rete la principale indiziata della giornata. Per quanto gli smartphone segnalino il 4G per la qualità di campo, non si è in grado di andare oltre il 3g (almeno nella migliore delle ipotesi). Al contrario, c'è una non trascurabile base di clienti che non ...

Aveva 93 anni ed era ospite della casa di riposo. Sono 41 i contagiati nella struttura, mentre salgono a sei le vittime ...

Bridenstine: motori e Core Stage di NASA SLS sono in buone condizioni

L'amministratore della NASA, Jim Bridenstine, ha voluto rassicurare chi ha seguito il test di NASA SLS per la missione Artemis I verso la Luna che il Core Stage e i motori RS-25 sono in buone condizio ...

Aveva 93 anni ed era ospite della casa di riposo. Sono 41 i contagiati nella struttura, mentre salgono a sei le vittime ...