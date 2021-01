Can Yaman, retroscena pazzesco: sapete cosa faceva prima del successo? (Di martedì 19 gennaio 2021) La vita può cambiare da un momento all’altro: sapete cosa faceva Can Yaman prima di tutto questo successo? cosa faceva Can Yaman prima di tutto questo successo? (Foto: Instagram)Can Yaman è l’attore turco che sta riscuotendo un enorme successo soprattutto in Italia nell’ultimo periodo. Daydreamer, le ali del sogno, è una serie diventata famosissima nel nostro paese: ormai ne parlano tutti. Intanto, l’attore turco continua ad essere acclamato e la sua fama sembra non conoscere limiti. Proprio nell’ultimo periodo, alcune notizie di gossip l’hanno raccontato molto ‘vicino’ a Diletta Leotta. Non sappiamo cosa ci sia tra i due, anche se in tanti parlano di ... Leggi su altranotizia (Di martedì 19 gennaio 2021) La vita può cambiare da un momento all’altro:Candi tutto questoCandi tutto questo? (Foto: Instagram)Canè l’attore turco che sta riscuotendo un enormesoprattutto in Italia nell’ultimo periodo. Daydreamer, le ali del sogno, è una serie diventata famosissima nel nostro paese: ormai ne parlano tutti. Intanto, l’attore turco continua ad essere acclamato e la sua fama sembra non conoscere limiti. Proprio nell’ultimo periodo, alcune notizie di gossip l’hanno raccontato molto ‘vicino’ a Diletta Leotta. Non sappiamoci sia tra i due, anche se in tanti parlano di ...

