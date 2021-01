Cagliari-Milan 0-2, torna Ibra ed è doppietta (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Milan ha vinto 2-0 a Cagliari nel posticipo della 18.a giornata di Serie A, mantenendo la distanza di tre punti sull'Inter. Successo rossonero nel segno di Zlatan Ibrahimovic che, al ritorno da titolare dopo due mesi di stop, ha firmato la quinta doppietta in campionato. E così dopo il posticipo che ha chiuso la 18ma giornata di campionato la classifica assegna 43 punti alla squadra di Pioli e 40 a quella di Conte. I rossoblù sardi restano quart’ultimi a 14 punti, uno solo in più di Torino e Parma e 2 più del Crotone fanalino di coda. Alla ‘Sardegna Arena’, privo dello squalificato Nandez, Di Francesco schiera il 4-3-2-1: Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nainggolan, Duncan; Pereiro, João Pedro; Simeone. Pioli fa i conti le assenze: Hernandez e Çalhano?lu positivi si aggiungono a Kruni? e Rebi?, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilha vinto 2-0 anel posticipo della 18.a giornata di Serie A, mantenendo la distanza di tre punti sull'Inter. Successo rossonero nel segno di Zlatanhimovic che, al ritorno da titolare dopo due mesi di stop, ha firmato la quintain campionato. E così dopo il posticipo che ha chiuso la 18ma giornata di campionato la classifica assegna 43 punti alla squadra di Pioli e 40 a quella di Conte. I rossoblù sardi restano quart’ultimi a 14 punti, uno solo in più di Torino e Parma e 2 più del Crotone fanalino di coda. Alla ‘Sardegna Arena’, privo dello squalificato Nandez, Di Francesco schiera il 4-3-2-1: Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nainggolan, Duncan; Pereiro, João Pedro; Simeone. Pioli fa i conti le assenze: Hernandez e Çalhano?lu positivi si aggiungono a Kruni? e Rebi?, ...

