Boccia | durissimo sulla Moratti | “Vaccini in base a Pil è ipotesi contraria a civiltà”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “La campagna di vaccinazione serve a tutelare la salute degli italiani, azzerare il numero delle vittime, decongestionare l’afflusso negli ospedali e riportare il paese alla normalità. Utilizzare il parametro del Pil, anche se fosse legato alla densità delle imprese, per l’attribuzione deiè un’allae ai diritti universali”. Queste le parole del ministro degli Affari Regionali Francesco. Il Ministro ha di fatto replicato alle affermazioni dell’assessore alla sanità lombarda, Letizia, che aveva ipotizzato la distribuzione del vaccino in ragione del Pil. “Immagino sia stata solo un’affermazione infelice e non una proposta formale – ha concluso– che comunque non abbiamo mai ...