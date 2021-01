“A Sanremo ci sarà il pubblico” Arriva la conferma! Ma non tutti sono d’accordo (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è svolta oggi una riunione tra i vertici di RaiUno e Amadeus, direttore artistico di Sanremo, attraverso la quale è stato confermato che il Festival di Sanremo si terrà tra il 2 e il 6 marzo. Quello che ancora non si sa è se ci sarà davvero la presenza del pubblico in sala. pubblico sì o no? Si è discusso sulla possibilità di riservarne almeno una parte agli operatori sanitari già vaccinati anche come omaggio ai cosiddetti eroi del nostro tempo; invece per quanto riguarda i giornalisti, potrebbero essere tra 70 e 80 gli accreditati, in rappresentanza dei diversi media, selezionati in base a criteri ancora da definire. Ma c’è chi non è d’accordo, come Enzo Mazza, il CEO del Fimi (Federazione dell’Industria Musicale Italiana ndr) il quale ha dichiarato il suo ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è svolta oggi una riunione tra i vertici di RaiUno e Amadeus, direttore artistico di, attraverso la quale è stato confermato che il Festival disi terrà tra il 2 e il 6 marzo. Quello che ancora non si sa è se cidavvero la presenza delin sala.sì o no? Si è discusso sulla possibilità di riservarne almeno una parte agli operatori sanitari già vaccinati anche come omaggio ai cosiddetti eroi del nostro tempo; invece per quanto riguarda i giornalisti, potrebbero essere tra 70 e 80 gli accreditati, in rappresentanza dei diversi media, selezionati in base a criteri ancora da definire. Ma c’è chi non è, come Enzo Mazza, il CEO del Fimi (Federazione dell’Industria Musicale Italiana ndr) il quale ha dichiarato il suo ...

