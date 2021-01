Truffa WhatsApp con il codice e furto dell’account: ecco come non cadere nel ‘tranello’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) ‘Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?’ Un messaggio apparentemente innocuo dietro al quale, invece, si nasconde una vera e propria Truffa. Sono tanti gli utenti che nell’ultimo periodo su WhatsApp hanno ricevuto questo messaggio: a inviarlo persone che sembrerebbero far parte della rubrica. In realtà, non è così perché dietro a quel numero c’è un Truffatore che gioca proprio sulla buonafede della vittima. Se riceviamo un messaggio da una persona che conosciamo sicuramente prima o poi risponderemo. Ed è questo “il gioco forza” dei criminali. Ad allertare i cittadini è stata la Polizia Postale. Leggi anche: WhatsApp, scoppia il caos: privacy e nuove condizioni, cosa cambia dall’8 febbraio Truffa WhatsApp con codice: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ‘Ciao, ti ho inviato unper sbaglio, potresti rimandarmelo?’ Un messaggio apparentemente innocuo dietro al quale, invece, si nasconde una vera e propria. Sono tanti gli utenti che nell’ultimo periodo suhanno ricevuto questo messaggio: a inviarlo persone che sembrerebbero far parte della rubrica. In realtà, non è così perché dietro a quel numero c’è untore che gioca proprio sulla buonafede della vittima. Se riceviamo un messaggio da una persona che conosciamo sicuramente prima o poi risponderemo. Ed è questo “il gioco forza” dei criminali. Ad allertare i cittadini è stata la Polizia Postale. Leggi anche:, scoppia il caos: privacy e nuove condizioni, cosa cambia dall’8 febbraiocon: ...

Adnkronos : #WhatsApp, attenzione a truffa del codice: cosa fare - SkyTG24 : WhatsApp, i consigli della polizia postale per evitare i furti dell’account - CorriereCitta : Truffa #WhatsApp con il codice e furto dell'account: ecco come non cadere nel 'tranello' - marisamoles : RT @messveneto: L'allarme della polizia postale del Fvg: arrivano sms-truffa per violare gli account Whatsapp: Ecco cosa bisogna fare per p… - paceinguerra : RT @Adnkronos: #WhatsApp, attenzione a truffa del codice: cosa fare -