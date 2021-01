Tg2 Post stasera su Rai2 | ospiti Matteo Salvini e Matteo Renzi per commentare la crisi di Governo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 gennaio 2021)su, dalle 21:00 alle 23:00 circa, andrà in onda lo speciale del Tg2dedicato alladi: tra glisuriflettori puntati sulladicon lo speciale di Tg2, la rubrica del Tg2, in onda dalle 21:00 alle 23:00. Per lasciare spazio alla politica non andrà dunque in onda l'appuntamento già annunciato con Stefano De Martino e il suotutto è possibile, che tornerà alla normale programmazione dalla prossima settimana.di Manuela Moreno saranno: il senatore ...