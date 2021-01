Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2021: programma, orari e tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dal 22 al 24 gennaio la Coppa del Mondo di Speed skating 2021 prenderà il via. Dopo gli Europei andati in scena ad Heerenveen, l’anello di ghiaccio dei Paesi Bassi sarà la capitale del pattinaggio velocità pista lunga per tutta questa particolare annata, nella quale si è gareggiato e si gareggerà solo nell’anno solare. Nel primo giorno spazio alle prove squadre dell’inseguimento, nonché alle gare con partenza in linea (semifinali), con l’Italia che cercherà di farsi valere soprattutto con Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini, in cerca di un parziale riscatto dopo una non brillantissima rassegna continentale. Nel day-2 500 metri, 1500 metri e mass start (Finali) al centro della scena, a precedere un day-3 nel quale vi saranno da considerare le specialità “distance”, nonché le ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dal 22 al 24 gennaio ladeldiprenderà il via. Dopo gli Europei andati in scena ad, l’anello di ghiaccio dei Paesi Bassi sarà la capitale del pattinaggio velocità pista lunga per tutta questa particolare annata, nella quale si è gareggiato e si gareggerà solo nell’anno solare. Nel primo giorno spazio alle prove squadre dell’inseguimento, nonché alle gare con partenza in linea (semifinali), con l’Italia che cercherà di farsi valere soprattutto con Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini, in cerca di un parziale riscatto dopo una non brillantissima rassegna continentale. Nel day-2 500 metri, 1500 metri e mass start (Finali) al centro della scena, a precedere un day-3 nel quale vi saranno da considerare le specialità “distance”, nonché le ...

Dal 22 al 24 gennaio la Coppa del Mondo di speed skating 2021 prenderà il via. Dopo gli Europei andati in scena ad Heerenveen, l'anello di ghiaccio dei Paesi Bassi sarà la capitale del pattinaggio vel ...

Speed skating, Europei 2021: Paesi Bassi, che en plein! David Bosa il migliore degli azzurri

Cala il sipario sugli Europei 2021 di speed skating, assegnanti medaglie per Allround e per l'overall sprint. Come prevedibile, i Paesi Bassi sull'ovale di casa a Heerenveen ha dominato la scena, aggi ...

Cala il sipario sugli Europei 2021 di speed skating, assegnanti medaglie per Allround e per l'overall sprint. Come prevedibile, i Paesi Bassi sull'ovale di casa a Heerenveen ha dominato la scena, aggi ...