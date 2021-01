Sei anni e mezzo di reclusione per l'ex primario accusato di corruzione (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - L' accusa è quella di corruzione , la condanna pronunciata dalla quarta sezione del tribunale di Milano è di sei anni e sei mesi di reclusione. Norberto Confalonieri, ex ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - L' accusa è quella di, la condanna pronunciata dalla quarta sezione del tribunale di Milano è di seie sei mesi di. Norberto Confalonieri, ex ...

matteorenzi : Ora, non tra sei mesi o un anno, ci giochiamo il futuro dei prossimi 20 anni. Non c’è alcuna questione personale in… - ItaliaViva : Stiamo parlando dei soldi che riguardano il futuro delle nuove generazioni, del Next Generation EU. In questo proge… - rubio_chef : “Perché ti sei incarognito e parli quasi sempre di Palestina? Tornerai mai in Tv?”. No perché la Tv è in mano ai si… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Corruzione: condannato a sei anni e mezzo Confalonieri, l’ex primario del Pini - taehyvngYoongi : RT @Serena_Chen_03: Ti sei iscritto a twitter. ? Non l'hai capito. ? Te ne sei dimenticato per anni.… -