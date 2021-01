Sami e Selma Modiano | affrontare le sfide con la forza dell' amore

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Oggi, sopravvissuto ad Auschwitz, e sua moglie, come sempre inseparabili, si sono vaccinati contro il Covid, per due persone di una certa età l’ennesima sfidaa propria esistenza. Io ero con loro, è stato un vero privilegio poter assistere all’ennesimo passo nella storia di due persone meravigliose.con lo sguardo fermo, convinto, senza paura, consapevole che quel gesto sarebbe potuto diventare un esempio per altri, uno schiaffo in faccia ai tanti negazionisti che ha sempre combattuto, questa volta i negazionisti del covid. E al suo fiancoche congli ha tirato su la manica primaa puntura e messo bene i bottonia camicia.che in silenzio è sempre pronta a ...