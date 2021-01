Rosa Pietra Stella | il film arriva in streaming con IoRestoInSala

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio alle ore 20.30 ospiti in direttasugli schermi diil regista Marcello Sannino e i protagonisti del! Martedì 19 gennaio alle ore 20.30sugli schermi diil, diretto da Marcello Sannino, regista napoletano all'esordio in un lungometraggio di finzione, ma con una lunga carriera di documentari premiati in Italia e all'estero. Protagonisti delIvana Lotito, lanciata dal ruolo di Azzurra in Gomorra - La serie, Ludovica Nasti, la piccola Lila de L'amica Geniale e Fabrizio Rongione, attore belga di origini italiane lanciato dai Dardenne nelPalma d'oro Rosetta. Saranno proprio loro, regista e attori, a ...