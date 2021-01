Rally Monte Carlo 2021: confermata la tappa d’apertura (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo un periodo di dubbi è arrivata la conferma: il Rally di Monte Carlo si farà. Le misure di prevenzione al COVID-19 attuate dal governo francese hanno permesso il regolare svolgimento della tappa, ad eccezione dell’edizione storica, costretta a dare forfait per la prossima stagione del World Rally Championship. Rally Monte Carlo 2021, problemi col coprifuoco In seguito alla riunione del governo il problema principale del Rally di Monte Carlo era quello del coprifuoco. Il governo francese, infatti, ha attuato fra le tante restrizioni un periodo di coprifuoco che va dalle sei di pomeriggio alle sei di mattina, dando non pochi problemi agli organizzatori del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo un periodo di dubbi è arrivata la conferma: ildisi farà. Le misure di prevenzione al COVID-19 attuate dal governo francese hanno permesso il regolare svolgimento della, ad eccezione dell’edizione storica, costretta a dare forfait per la prossima stagione del WorldChampionship., problemi col coprifuoco In seguito alla riunione del governo il problema principale deldiera quello del coprifuoco. Il governo francese, infatti, ha attuato fra le tante restrizioni un periodo di coprifuoco che va dalle sei di pomeriggio alle sei di mattina, dando non pochi problemi agli organizzatori del ...

varesenews : Mauro Miele e Jack Ogliari: i due veterani del Varesotto al Rallye Monte Carlo - MonacoTribuneIT : Thierry Neuville è pronto a rimettere in gioco il titolo di campione. Ma chi sarà il successore del pilota belga qu… - R_YoSoyRallye : RT @Rally_it: Brazzoli pronto per il Rallye Monte-Carlo - MonacoTribuneIT : Dai due Sébastien, Ogier e Loeb, passando per Tommi Mäkinen, Walter Röhrl e Carlos Sainz, analizziamo le cinque ico… - top_rally : Giacomo Ogliari al via del suo quinto Rallye Monte-Carlo -

Ultime Notizie dalla rete : Rally Monte WRC: il Rallye Monte-Carlo si farà. Cancellata l'edizione storica Motorsport.com Italia Rally Monte Carlo 2021: confermata la tappa d’apertura

Dopo un periodo di dubbi è arrivata la conferma: il Rally Monte Carlo si farà nel 2021, ad eccezione dell'edizione storica.

WRC | Rallye Monte Carlo: un anno dopo la vittoria di Neuville, Hyundai rilancia le sue ambizioni per il Mondiale

Un anno fa Thierry Neuville vinceva il suo primo Rallye di Monte Carlo, cominciando così la stagione nei migliori dei modi sia per il belga che per Hyundai Motorsport. Un anno dopo entrambi si approcc ...

Dopo un periodo di dubbi è arrivata la conferma: il Rally Monte Carlo si farà nel 2021, ad eccezione dell'edizione storica.Un anno fa Thierry Neuville vinceva il suo primo Rallye di Monte Carlo, cominciando così la stagione nei migliori dei modi sia per il belga che per Hyundai Motorsport. Un anno dopo entrambi si approcc ...