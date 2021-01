Quota 161 non è imprescindibile per Mattarella. Parola dei quirinalisti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ore d’apprensione anche al Quirinale, in attesa dei passaggi difficili del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera oggi e al Senato domani dopo l’uscita dalla maggioranza di governo di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Che cosa accadrebbe se il governo tenesse al Senato ma senza raggiungere la maggioranza assoluta di 161 voti? Bruno Vespa ha risposto a questa domanda evocando il precedente di Silvio Berlusconi: “L’8 novembre 2011, sul rendiconto generale dello Stato, il governo ebbe 308 voti (e non 316) e fu mandato a casa da Giorgio Napolitano”. I prendenti sono una trentina, tra cui “un paio legati all’era berlusconiana, che vincolano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accettare — comunque lo giudichi — un simile risultato”. A scriverlo oggi è Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera. Un esito, continua, “dal quale, per ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ore d’apprensione anche al Quirinale, in attesa dei passaggi difficili del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera oggi e al Senato domani dopo l’uscita dalla maggioranza di governo di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Che cosa accadrebbe se il governo tenesse al Senato ma senza raggiungere la maggioranza assoluta di 161 voti? Bruno Vespa ha risposto a questa domanda evocando il precedente di Silvio Berlusconi: “L’8 novembre 2011, sul rendiconto generale dello Stato, il governo ebbe 308 voti (e non 316) e fu mandato a casa da Giorgio Napolitano”. I prendenti sono una trentina, tra cui “un paio legati all’era berlusconiana, che vincolano il presidente della Repubblica Sergioad accettare — comunque lo giudichi — un simile risultato”. A scriverlo oggi è Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera. Un esito, continua, “dal quale, per ...

Governo, Conte alla prova della fiducia: i numeri della maggioranza alla Camera e al Senato

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è chiamato alla prova dell'Aula parlamentare: il voto di fiducia è previsto lunedì 18 gennaio

