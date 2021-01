PS5 e la vendita di scatole vuote fino a $ 1.000 su eBay: la piattaforma indaga (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sappiamo che fin dal suo lancio, PlayStation 5 è stata difficile da reperire. E sappiamo anche che in questa situazione i bagarini ne hanno approfittato vendendo le console a cifre spropositate. Ora però probabilmente si è raggiunto il limite, visto che su eBay c'è gente che vende solo la scatola della console a prezzi che superano addirittura $ 1.000. Ad oggi, più aste per scatole PS5 vuote sono state completate, ma eBay ha affermato in una dichiarazione che queste inserzioni non sono mai andate a buon fine, dato che si tratta praticamente di una truffa. "Abbiamo intrapreso azioni per rimuovere le inserzioni fraudolente dal nostro mercato", ha detto eBay. "Per qualsiasi acquisto, ma soprattutto per articoli a prezzo elevato o molto richiesti, consigliamo agli acquirenti di prestare attenzione e di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sappiamo che fin dal suo lancio, PlayStation 5 è stata difficile da reperire. E sappiamo anche che in questa situazione i bagarini ne hanno approfittato vendendo le console a cifre spropositate. Ora però probabilmente si è raggiunto il limite, visto che suc'è gente che vende solo la scatola della console a prezzi che superano addirittura $ 1.000. Ad oggi, più aste perPS5sono state completate, maha affermato in una dichiarazione che queste inserzioni non sono mai andate a buon fine, dato che si tratta praticamente di una truffa. "Abbiamo intrapreso azioni per rimuovere le inserzioni fraudolente dal nostro mercato", ha detto. "Per qualsiasi acquisto, ma soprattutto per articoli a prezzo elevato o molto richiesti, consigliamo agli acquirenti di prestare attenzione e di ...

