PC virtuali ed emulazione di sistemi | Linux | Windows e Mac sullo stesso computer

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 18 gennaio 2021) In informatica lazzazione è diventata nel tempo una delle procedure migliori per risparmiare risorse, per fare test e per usufruire il più possibile dei vantaggi e delle risorse offerte daie apparati che non si possono possedere, oltre che per un problema di prezzo (non si possono acquistare tutti i modelli di PC ed informatica in generale) anche per un problema di spazio. Cosa vuol dire dunquezzare in ambito informatico? In questo articolo vi mostreremo i vantaggi dellazzazione e i migliori programmi per creare un PCzzato, ossia di come installare un altro sistema operativo sul proprioe poterlo usare assieme, in contemporanea, a quello gia presente. LEGGI ANCHE -> Scaricare e testareoperativi ...