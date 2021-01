Nicola Zingaretti a Live non è la D’Urso:«Renzi, la porta è aperta ma…», poi l’annuncio: «Lunedì vaccineremo Sami Modiano» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nicola Zingaretti a Live non è la D’Urso: «Renzi, la porta è aperta ma…», poi l’annuncio: «Lunedì vaccineremo Sami Modiano». La crisi di governo apre la prima puntata del 2021 del talk domenicale di Barbara D’Urso. Il Segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio in collegamento ha parlato della crisi di governo italiana. Della crisi di Governo, dello sgambetto di Matteo Renzi e dell’emergenza Covid ne ha parlato Il Segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti a Live non è la D’Urso, che ha fatto appello ai “costruttori”. «Non c’è una caccia ai ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 gennaio 2021)non è la: «, lama…», poi: «». La crisi di governo apre la prima puntata del 2021 del talk domenicale di Barbara. Il Segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio in collegamento ha parlato della crisi di governo italiana. Della crisi di Governo, dello sgambetto di Matteoe dell’emergenza Covid ne ha parlato Il Segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio,non è la, che ha fatto appello ai “costruttori”. «Non c’è una caccia ai ...

