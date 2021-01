Navalny, tutto l’Occidente unito contro Putin (e Xi gode) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rimarrà in custodia cautelare per altri 30 giorni l’oppositore russo Alexey Navalny, arrestato ieri dalle autorità russe non appena tornato in patria dalla Germania dopo essere ristabilito dopo il fallito tentativo di avvelenamento. Il suo arresto in diretta televisiva ha scatenato un coro di condanne da parte dei leader occidentali. Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, ha denunciato quelli che ha definito “gli attacchi del Cremlino contro Navalny” come “una violazione dei diritti umani” e “un affronto al popolo russo che vuole che la propria voce venga ascoltata”. L’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto l’immediato rilascio di Navalny ribadendo la richiesta “di un’indagine approfondita e imparziale del suo avvelenamento”. Anche ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rimarrà in custodia cautelare per altri 30 giorni l’oppositore russo Alexey, arrestato ieri dalle autorità russe non appena tornato in patria dalla Germania dopo essere ristabilito dopo il fallito tentativo di avvelenamento. Il suo arresto in diretta televisiva ha scatenato un coro di condanne da parte dei leader occidentali. Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, ha denunciato quelli che ha definito “gli attacchi del Cremlino” come “una violazione dei diritti umani” e “un affronto al popolo russo che vuole che la propria voce venga ascoltata”. L’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto l’immediato rilascio diribadendo la richiesta “di un’indagine approfondita e imparziale del suo avvelenamento”. Anche ...

