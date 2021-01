Mascherine usa e getta a scuola, 135 t di rifiuti in una settimana (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Le Mascherine sono uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione dal contagio da Covid-19. Tra le tipologie più diffuse ci sono le chirurgiche, che garantiscono protezione dal virus ma che allo stesso tempo stanno generando un grave impatto ambientale. Altroconsumo ha condotto un'analisi sull'impatto dell'utilizzo delle Mascherine usa e getta nelle scuole e ha realizzato un test che dimostra la possibilità, in ambito di comunità, di riutilizzare questi dispositivi di protezione attraverso il lavaggio in lavatrice. Secondo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è possibile indossare nelle aule sia Mascherine usa e getta che in tessuto, anche autoprodotte. Tuttavia, molte scuole permettono soltanto l'utilizzo delle chirurgiche in quanto nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - Lesono uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione dal contagio da Covid-19. Tra le tipologie più diffuse ci sono le chirurgiche, che garantiscono protezione dal virus ma che allo stesso tempo stanno generando un grave impatto ambientale. Altroconsumo ha condotto un'analisi sull'impatto dell'utilizzo delleusa enelle scuole e ha realizzato un test che dimostra la possibilità, in ambito di comunità, di riutilizzare questi dispositivi di protezione attraverso il lavaggio in lavatrice. Secondo il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è possibile indossare nelle aule siausa eche in tessuto, anche autoprodotte. Tuttavia, molte scuole permettono soltanto l'utilizzo delle chirurgiche in quanto nel ...

