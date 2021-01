Live non è la d’Urso, mamma di Pierpaolo Pretelli: “contento lui” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo una lunga sosta per le festività Natalizie è tornato il talk show della domenica sera che tutti stavamo aspettando. È inutile che alzate gli occhi al cielo, lo sappiamo che vi è mancato anche a voi. Potete ammetterlo. Attualità, inchieste, cronaca rosa e tanto trash hanno accompagnato la prima diretta del 2021 di Live non è la d’Urso, programma di punta di Canale Cinque condotto da Barbara d’Urso. Nell’ultima puntata di domenica 17 gennaio 2021 c’è stata come ospite la mamma di Pierpaolo Pretelli, attuale concorrente del GF Vip 5. Margherita è stata invitata nel salotto di Live non è la d’Urso per dire la sua a proposito della storia d’amore che è nata tra il figlio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi; in realtà ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo una lunga sosta per le festività Natalizie è tornato il talk show della domenica sera che tutti stavamo aspettando. È inutile che alzate gli occhi al cielo, lo sappiamo che vi è mancato anche a voi. Potete ammetterlo. Attualità, inchieste, cronaca rosa e tanto trash hanno accompagnato la prima diretta del 2021 dinon è la, programma di punta di Canale Cinque condotto da Barbara. Nell’ultima puntata di domenica 17 gennaio 2021 c’è stata come ospite ladi, attuale concorrente del GF Vip 5. Margherita è stata invitata nel salotto dinon è laper dire la sua a proposito della storia d’amore che è nata tra il figlioe Giulia Salemi; in realtà ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 torna @LiveNoneladUrso condotto da @carmelitadurso - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 primo appuntamento del 2021 con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso… - rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: '@AmorosoOF ed @MarroneEmma ospiti a #Sanremo2021? Sono due artiste fantastiche, le stim… - cl8vds : non io che ho chiesto alla prof di andare in bagno per ascoltare la live: - tpwkidareyou : RIASSUNTO LIVE ZAYN 2 (18/01) -NUOVO VIDEO TRA POCO -STA LAVORANZO A Z4 IN QUESTO MOEMENTO -ha fatto lui l'artwork… -

Ultime Notizie dalla rete : Live non Live - Non è la d'Urso, la puntata del 17 gennaio Mediaset Play L'Ohio riapre tutti i giochi ma niente poker live: dealer al verde e in agitazione

Dealer in agitazione nello Stato dell'Ohio dove i casino potrebbero riaprire ma il poker live rischia di rimanere senza chips e carte ai tavoli.

Live-non è la D’Urso, Andrea Roncato svela la verità sulla fine del matrimonio con la Orlando: "Aveva un altro"

Il motivo per il quale il legame è terminato, non è mai stato reso noto fino a poche ore fa. Difatti, Roncato è stato ospite di Barbara D’Urso a “Live- non è la D’Urso” e lì ha ...

Dealer in agitazione nello Stato dell'Ohio dove i casino potrebbero riaprire ma il poker live rischia di rimanere senza chips e carte ai tavoli.Il motivo per il quale il legame è terminato, non è mai stato reso noto fino a poche ore fa. Difatti, Roncato è stato ospite di Barbara D’Urso a “Live- non è la D’Urso” e lì ha ...