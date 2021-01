Juventus, Portanova ai saluti: manca solo l’ufficialità (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nuova avventura per Manolo Portanova che saluta la Juventus, per lui pronta una nuova avventura in Serie A. Manolo Portanova è uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Napoletano di nascita e trequartista di ruolo, a soli 21 anni sono già tanti i club che in queste settimane hanno messo gli occhi su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nuova avventura per Manoloche saluta la, per lui pronta una nuova avventura in Serie A. Manoloè uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Napoletano di nascita e trequartista di ruolo, a soli 21 anni sono già tanti i club che in queste settimane hanno messo gli occhi su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : #Juventus: visite mediche in corso al J Medical per #Rovella e #Portanova (per conto del #Genoa) ????????@GoalItalia - bianconerodoc10 : Manolo #Portanova è arrivato a Genova: il centrocampista, che lascia la #Juventus per circa €7m, firmerà nelle pros… - LucaFioretti13 : ???? Manolo #Portanova è arrivato a Genova: il centrocampista, che lascia la #Juventus per circa €7m, firmerà nelle p… - pccpla : RT @Maumunno: Manolo #Portanova è a Genova. Nelle prossime ore sarà un giocatore del #Genoa. #calciomercato #Juventus @junews24com - calciomercatoit : ?? #Juventus - 'Non vedo l'ora': #Portanova in viaggio verso Genova ??#CMITmercato -